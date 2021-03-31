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Girne'ye yapılacak olan hastanenin ihalesi iptal edildi

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, yapılması planlanan Girne Hastanesi’nin ihalesinin iptal edildiğini açıkladı.

31 Mart 2021 Çarşamba 10:00
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Girne'ye yapılacak olan hastanenin ihalesi iptal edildi

Öykü Kendir 

Girne’ye yapılması planlanan hastane ihalesine katılan 17 firmadan 15’i elenirken kalan 2’sinin de “ittifak” halinde olduğunun iddia edilmesi üzerine Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, ihalenin iptalini istemişti. 

Genç TV ekranlarında yayınlanan 'Bugüne Dair' adlı programa konuk olan Gürcafer, ihalenin iptal edildiğini açıklayarak, "1-2 gün içerisinde gereken şartnamedeki düzenlemeleri yapıp ihaleyi açacağız" dedi.

NE OLMUŞTU? 

Girne’ye yapılması planlanan hastanenin ihalesine birinci sınıf karnesi bulunan 17 şirket katıldı ancak 15 şirkete yeterlilik verilmeyerek sadece 2 şirkete yeterlilik verilmesi tartışmalara yol açtı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamalar çerçevesinde, bu durumun ekonomik olarak çok ciddi bir faturası olacağına işaret etti.

Gürcafer, “bu yanlıştan geri dönülmesi gerek” diyerek ihalenin iptal edilmesini talep etmişti. İhalenin iptal edilerek tekrar açılması gerektiğini söyleyen Gürcafer, bu durumun hastanenin başlangıç sürecinde de bitiş sürecinde de değişiklik yaşanmayacağını ifade etmişti.

Kaynak : Kıbrıs Postası

https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n372578-girneye-yapilacak-olan-hastanenin-ihalesi-iptal-edildi

Anahtar Kelimeler:
Cafer GürcaferGirne Hastanesi
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