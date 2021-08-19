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Girne'de 126 işletme denetlendi, 3'ü mühürlendi

Girne Belediyesi tarafından yapılan resmi kontrollerde, 29 Temmuz - 18 Ağustos tarihleri arasında toplamda 126 işletme, gıda hijyeni, genel hijyen ve pandemi önlemleriyle ilgili denetlenirken genel gıda güvenliği açısından eksikleri tespit edilen 3 işletme ise faaliyeti durdurularak mühürlendi.

19 Ağustos 2021 Perşembe 18:36
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Girne'de 126 işletme denetlendi, 3'ü mühürlendi

Girne Belediyesi, halkın kullanımına açık yeme içme yerlerinde rutin olarak yaptığı hijyen kontrollerinde sağlık koşullarına uygun çalışmadığı gerekçesiyle 3 iş yerinin faaliyetlerini durdurarak mühürledi. 

Faaliyet koşullarında mutfak ve gıda hijyeni ile ilgili yetersizlikler tespit edilen Hürdeniz Corner Restaurant - Antik Liman Restaurant ve Cemersu Girne Şube ile personelin sağlık karneleri ve PCR test sonuçları olmayan Sun Rays Hostel Cafenin faaliyetleri durdurularak mühürlenmiştir. Teknik eksiklerini gideren Hürdeniz Restaurant ile Cemersu’nun faaliyetlerine yeniden izin verilirken, Sun Rays Cafe’nin halen mühürlü olduğu bildirildi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ekiplerinin 29 Temmuz – 18 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 126 iş yerinin denetlendiği aktarıldı.

Yiyecek-içecek ve eğlence mekanlarının baskın niteliğindeki gece denetimlerine de ağırlık verildiği belirtilirken genel iş yeri kontrolleri kapsamında 25 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 10 işletmeye eksiklerini gidermemesi halinde kapatma uyarısı yapıldı, 10 iş yeri yetersiz bulunan gıda hijyeni önlemleri nedeniyle toplam 6 bin 953 TL para cezasına çarptırılırken, 1 iş yeri de gerekli koroavirüs önlemlerini almadığı gerekçesiyle 8 bin 800 TL para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca her Çarşamba Kurulan açık pazardaki satışlar için de Koronavirüs önlemleri çerçevesinde denetimlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

GÜNGÖRDÜ: “BU KRİTİK SÜRECİ İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE YÖNETMELİYİZ’’

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü ise konuyla ilgili bir açıklama yaprak, şunları söyledi:

“Yeme içme ve eğlence mekanlarının yoğunluğu nedeniyle insan hareketliliğinin artışı; bu sektördeki sadece genel hijyen ile ilgili önlemlerin değil aynı zamanda Covid ile ilgili önlemlerin de sıkı şekilde uygulanmasını gerektiriyor. Sadece değerli vatandaşlarımızın değil aynı zamanda ülkemizde bulunan yabancı öğrenci ve turistlerimizin de sağlığını korumak bizlerin görevidir.

Günlük sosyal hayatı ve ekonomik akışı korumak adına güvenli bir turizm sezonu için Belediye olarak kontrollere aksatmadan devam edeceğiz. Değerli halkımız da maske, kişisel sosyal mesafe ve hijyen konularına özenle dikkat etmelidir. Bu kritik süreci tüm toplum, halkımız, esnafımız ve yerel yöneticiler olarak iyi bir iş birliği içinde yönetmeliyiz’’ dedi.

Son Güncelleme: 19.08.2021 23:59
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