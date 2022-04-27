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Girne’de 2 bin 250 Dolar ve 50 Euro sahte para ele geçirildi

Olayla ilgili olarak Halil Görçen ile Bülent Şahut tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

27 Nisan 2022 Çarşamba 19:23
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Girne’de 2 bin 250 Dolar ve 50 Euro sahte para ele geçirildi

Girne’de 2 bin 250 Dolar ve 50 Euro sahte para ele geçirildi.

Aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri sahte paraları tasarruf eden Halil Görçen ile Bülent Şahut isimli zanlıları gözaltına aldı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar mahkemeye çıkarılarak, haklarında 2 gün tutukluluk emri alındı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cennet Okur, 26 Nisan 2022 tarihinde aldıkları bilgide Bülent Şahut isimli zanlının tasarrufunda sahte para olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi.

Okur, gece saat 23.00 sıralarında zanlının Girne’de tespit edilerek, gözaltına alındığını belirtti. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada bir adet sahte 50 dolar ile bir adet sahte 50 euroluk banknot bulunduğunu ifade etti.

MB26725871A seri numaralı bir adet 50’lik dolar ile ZD1449408208 seri numaralı bir adet 50 Euro’luk banknotun emare alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını açıklayan Okur, zanlından yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı Halil Görçen’in de Girne’de tespit edilerek, gözaltına alındığını belirtti.

Polis, Halil Görçen’in ikametgahında arama yapıldığını, LG04727792 seri numaralı 22 adet 100'lük dolar bulunarak emare alındığını söyledi.

Her iki zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu, sahte paraların piyasaya sürülüp sürülmediğine dair araştırma yapacaklarını belirten Okur, ilk etapta zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi değerlendirerek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 27.04.2022 19:24
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