Girne’de 30 yaşındaki genç hayatına son verdi

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

Görgü tanıklarının ifadesine göre, söz konusu şahsın binadan atlayarak kendi hayatına son verdiği de gelen bilgiler arasında.

Söz konusu erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü de öğrenildi.

30 YAŞINDAKİ JORDAN COOK, KENDİ HAYATINA SON VERDİ

Polis Basın Subaylığı’ndan intihar olayıyla ilgili yapılan açıklamada ise, Bugün saat 12:00 sıralarında, Girne’de sakin 30 yaşındaki Jordan COOK’un Hakkı Hasan Sokak üzerinde bulunan bir sitenin üçüncü katından yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya atlamak suretiyle intihar ederek yaşamını sonlandırdığı ifade edildi.