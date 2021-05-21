Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!

Girne’de 30 yaşındaki genç hayatına son verdi

Girne Zeytinlik bölgesinde bulunan Feo Elegance Akacan sitesinde ikamet eden bir kişinin 3. kattan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

21 Mayıs 2021 Cuma 14:41
856 Okunma
Girne’de 30 yaşındaki genç hayatına son verdi

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

Görgü tanıklarının ifadesine göre, söz konusu şahsın binadan atlayarak kendi hayatına son verdiği de gelen bilgiler arasında.

Söz konusu erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü de öğrenildi.

30 YAŞINDAKİ JORDAN COOK, KENDİ HAYATINA SON VERDİ

Polis Basın Subaylığı’ndan intihar olayıyla ilgili yapılan açıklamada ise, Bugün saat 12:00 sıralarında, Girne’de sakin 30 yaşındaki Jordan COOK’un Hakkı Hasan Sokak üzerinde bulunan bir sitenin üçüncü katından yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya atlamak suretiyle intihar ederek yaşamını sonlandırdığı ifade edildi.

Son Güncelleme: 21.05.2021 14:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amcaoğlu: “KKTC’nin Yüz Yüze Eğitimden Başka Bir Şansı Yok”
Amcaoğlu: “KKTC’nin Yüz Yüze Eğitimden Başka Bir Şansı Yok”
Yarın Yer Yer Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor
Yarın Yer Yer Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim