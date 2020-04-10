Girne’de 35 öğrenci uzaktan eğitimden mahrum!

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda uzaktan eğitim yöntemi sürdürülürken, Girne bölgesinde elektronik donanımda eksiklik yaşayan 35 öğrenci uzaktan eğitimden mahrum kalıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle yürütülen uzaktan eğitim sürecinde, Girne’de elektronik donanımda eksiklik yaşayan Girne Anafartalar Lisesi’nde okuyan 35 öğrenci uzaktan eğitimi takip edemiyor.

“HAYDİ ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİMİ İÇİN YARDIM ELİ UZATALIM”

Girne Anafartalar Lisesi Okul Müdürü Erbil Hüryaşar konu ile ilgili yaptığı konuşmada; öğrencilere bilgisayar, tablet veya akıllı telefon alabilecek imkanı olan veya evlerinde fazladan bilgisayar,akıllı tablet veya telefonları bulunan duyarlı vatandaşların destek olmasını istedi.

Uzaktan eğitimin doğurduğu ekipmanlara sahip olamayan öğrencilerimize başlatacağımız bu yardım kampanyası için lütfen gerekli duyarlılığı gösterelim ve Girne Anafartalar Lisesi Okul Müdürü Erbil Hüryaşar’a 0539 102 91 26 numaralı telefondan ulaşarak irtibata geçelim.