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Girne’de alkollü sürücü dehşet saçtı!

30 Mayıs 2019 Perşembe 08:36
Girne’de alkollü sürücü dehşet saçtı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sabaha yakın saat 02.35 sıralarında Girne’de Semih Sancar caddesi üzerinde Batı istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (140 Mlgr) seyreden Girne’de sakin Ahmet ÇEKENOĞLU (E-32) yönetimindeki LV 014 plakalı Chrysler marka salon araç sürücüsünün cadde üzerinde bulunan Hirondel çemberine geldiğinde aşırı sürat ve dikkatsizce çembere giriş yapıp tekrar Semih Sancar caddesine dönüş yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun Kuzey kısmından dışarıya çıktı ve Girne Belediyesi’ne ait kaldırım korkuluklarına çarptıktan sonra korkulukların arka kısmında kaldırım üzerinde doğu istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Girne’de sakin Berke Can ÖZBEK (E-18), Mesut KAYA (E-24) ile Betül UZUN (K-19)’a aracının ön kısmı ile çarptı.

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Çarpmadan sonra LV 014 plakalı araç sürücüsü Ahmet ÇEKENOĞLU aracı ile birlikte kaza mahallinden ayrılarak kaza mahallinin 200 metre ilerisinde bulunan Serdarlı sokak üzerindeki Özyalçın 87 nolu apartmanının alt kısmına aracını park ettikten sonra kaza mahalline yaya olarak geldi.

Kaza sonucu yayalar Berke Can ÖZBEK ile Mesut KAYA Girne Dr Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak muhtelif yerlerinde kesiler olması nedeniyle cerrahi servisinde müşahede altına alındılar. Yaya Betül UZUN ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra her iki ayakta ve sağ kolda parçalı kırıklar tespit edilerek Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Kazada LV 014 plakalı arca 10.000 TL Girne Belediyesine ait kaldırım korkuluklarına ise 3.000 TL tahmini hasar oldu.

LV 014 plakalı araç sürücüsü Ahmet ÇEKENOĞLU tutuklanmış olup polisin olayla ilgili soruşturması devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
AlkollüKaza
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