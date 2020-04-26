Girne’de ani ölüm!

Girne’de dün saat 09.00 sıralarında, Sergey Eletskikh (E-64) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü bulundu.
Polisten yapılan açıklamada Sergey Eletskikh’in kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsisinin ardından belirleneceği ifade edildi.
Sergey Eletskikh (E-64) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü bulundu.
Girne’de dün saat 09.00 sıralarında, Sergey Eletskikh (E-64) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü bulundu.
Polisten yapılan açıklamada Sergey Eletskikh’in kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsisinin ardından belirleneceği ifade edildi.
Allah rahmet eylesin bu böyle giderse bu haberleri çok duyacaz insanların yürümeye ihtiyçları var ev de tutarsak uzun zaman damar şeker hastalıkların da patlama olacak