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Girne’de ani ölüm!

Sergey Eletskikh (E-64) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü bulundu.

26 Nisan 2020 Pazar 11:16
976 Okunma
Girne’de ani ölüm!

Girne’de dün saat 09.00 sıralarında, Sergey Eletskikh (E-64) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü bulundu.

Polisten yapılan açıklamada Sergey Eletskikh’in kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsisinin ardından belirleneceği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
GirneAni ölüm
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Hasan 2020-04-26 11:22:44

Allah rahmet eylesin bu böyle giderse bu haberleri çok duyacaz insanların yürümeye ihtiyçları var ev de tutarsak uzun zaman damar şeker hastalıkların da patlama olacak

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