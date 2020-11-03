Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Güvenlik kameralarına yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Eşini tehdit etti
Eşini tehdit etti
Flaş Haber
Sterlin 11 TL'ye dayandı
Kapat

GİRNE’DE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Girne Belediyesi sınırları içerisinde Bulunan Dursun Özsaraç Sokak’ta asfalt serim çalışması gerçekleştirildi.

03 Kasım 2020 Salı 15:37
642 Okunma
GİRNE’DE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Girne Belediyesi sınırları içerisinde Bulunan Dursun Özsaraç Sokak’ta asfalt serim çalışması gerçekleştirildi.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Türk Mahallesinde bulunan Marmaris Sokak, Kanuni Sokak ve Sultan Mecit Sokak’ta yapılan asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Dursun Özsaraç Sokak’ta da asfaltlama yapıldı.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediyeye bağlı bölgelerde asfaltlama çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi. Güngördü, yapılan çalışmalar sonucu yollarda var olan sıkıntıların büyük bir oranda çözüldüğüne söyledi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner: Sendikacılıkla bağdaşmayan faaliyetlerde bulunulmasını sineye çekmeyeceğiz
Saner: Sendikacılıkla bağdaşmayan faaliyetlerde bulunulmasını sineye çekmeyeceğiz
Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı
Küçükyumuk ailesi, gözyaşlarıyla uğurlandı
USTALIK BELGESİ SINAVINA SON BAŞVURU TARİHİ YARIN
USTALIK BELGESİ SINAVINA SON BAŞVURU TARİHİ YARIN
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim