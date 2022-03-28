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Girne’de bar kundaklandı
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Girne’de bar kundaklandı

Alsancak'ta dün saat 00:10’da Dumlupınar Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir bar kundaklandı

28 Mart 2022 Pazartesi 08:41
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Girne’de bar kundaklandı
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Alsancak'ta dün saat 00:10’da Dumlupınar Sokak üzerinde faaliyet gösteren  Paddi Longs isimli işletme, kapalı olduğu bir esnada kasten ve kanunsuz olarak ateşe verilmek suretiyle kundaklandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Çıkan yangın neticesinde konu işletme tamamen yanarak maddi zarar meydana geldi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen M.P.M.(E-41) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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