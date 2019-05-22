Girne’de bir iş yeri kurşunlandı!

Girne'de Nergisli Sokak üzerinde faaliyet gösteren TPS Araç Takip Sistemleri isimli iş yerine bugün saat 03.00 sıralarında, kimliği meçhul şahıs veya /lar tarafından 6 ateş edildi ve iş yerine ait vitrin camları kırılarak zarar gördü. Polis Basın Subayşlığı’ndan verilen bilgiye göre olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturmada mesele ile şüpheli görülen iki kişi tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.