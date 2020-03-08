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Girne’de bir kadın bıçaklandı

Dünya Emekçi Kadınlar gününde bir kadın bıçaklandı.

08 Mart 2020 Pazar 21:56
750 Okunma
Girne’de bir kadın bıçaklandı

Dünya emekçi kadınlar gününde Girne’de Elif Lort, isimli bir kadın bıçaklandı.

8 Mart tarihinde,  20:45 sıralarında, Girne’de Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde, A.Ç. (E-41) , henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı tartıştığı Elif LORT (K-45)’u defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

Elif LORT kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

A.Ç. tutuklandı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Kadına ŞiddetBıçaklamaGirne
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can 2020-03-08 22:22:59

yazık ne hale gelmiş güzel kıbrısım

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