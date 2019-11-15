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Girne’de bir kişi bıçaklandı!

15 Kasım 2019 Cuma 17:43
Girne’de bir kişi bıçaklandı!

Girne’de bugün sabah meydana gelen kavga olayında bir kişi bıçaklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bu sabah saat 02.00 sıralarında Girne’de bbir bıçaklama olayı meydana geldi.

Çatalköy'de Şht Kamil Dimililer Caddesi üzerinde, Berk Özdenefe, evinin yakınında kız arkadaşı ile tartışan isminin baş harfi verilen A.G. (E-29)'yi uyarması üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu, A.G. tasarrufunda bulunan bıçak ile Berk Özdenefe (E-35)'yi göğüs, bel ve sağ bacağından yaraladı. Olayda yaralanan Berk Özdenefe, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yapılan tedavisi sonrası cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

Zanlı A.G. Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

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VATANDAŞ 2019-11-15 20:28:06

A.G ne ? A.G !!!! Açık ismini verin... :@

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