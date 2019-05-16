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Girne’de bu akşam üzerinden itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak

16 Mayıs 2019 Perşembe 11:48
Girne’de bu akşam üzerinden itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Girne’de yapılacak ralli nedeniyle bu akşam üzerinden itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Girne Belediyesi katkılarıyla düzenlenen ralli, yarın başlayacak ve Pazar günü tamamlanacak.

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Yarın saat 20.00’de Girne Yat Limanı’ndan başlayacak rallinin 1,2 kilometre uzunluğundaki “Girne Şehir İçi Özel Etabı”na saat 20.45’te geçilecek.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Şehir İçi Özel Etabı nedeniyle bugün 19.00-00.00 ve yarın 14.00-00.00 saatleri arasında şu güzergahlar trafiğe kapatılacak:
“Rocks Otel önü, Simit Dünyası, Dallas Büfe önü, Ersin Aydın Sokak, Turgut Tahsin Sokak, Canbolat Sokak (Bandabuliya önü), Efeler Sokak, Küp Demir Sokak (Kale yolu çift kemer yolu) ve Sertaç Savim Kalabey Sokak.”

Rocks Otel karşısındaki belediyeye ait otopark ise bugün, yarın ve cumartesi günleri kapalı olacak.
Belediyeden yapılan açıklamada, organizasyon boyunca sürücülerle yayaların trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
GirneKapalı YolHaber
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