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Girne’de büyük operasyon…

19 Aralık 2019 Perşembe 20:50
Girne’de büyük operasyon…

Girne’de suç gelirlerinin aklanması için gizli ittifak kurdukları iddiasıyla tutuklanan 4 kişi mahkemeye çıkarıldı.

Kıbrıslı Türk Müzisyen Genco Ecer, Ahmet Saldam, Emre Doyan ve Zamig Zeynalov, suç gelirlerinin aklanması ve suç gelirleri aklanması için gizli ittifak suçlaması ile mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mustafa Özmüezzin zanlıların KKTC üzerinden 2 milyon Euro parayı aklamak için anlaştıklarını söyledi.

Polis, olayın 12 Aralık tarihinde Ahmet Saldan’ın polise parasının çalındığına dair yaptığı şikayetle ortaya çıktığını belirtti. Polis, Saldan’ın ifadesinde Almanya’daki şirketin temsilcisine teminat olarak 110 bin Euro verdiklerini, söz konusu şahsın parayı çaldığını ancak anlaşmanın yapılmadığını anlattığını söyledi.

Polis, bunun üzerine yapılan soruşturmada olayın kara para aklama meselesi olduğunun tespit edildiğini aktardı. Zanlı Emre Doyan ve Zamig Zeynalov’un ifadelerinde Ahmet Saldan’a ait bir arazi olduğu, Almanya’daki şirketin arsayı satın almış gibi gösterileceği, anlaşmaya fesih maddesi konulacağını, böylelikle satış bedeli olarak KKTC’ye aktarılan 2 milyon euro paranın yüzde 65’şinin geri gönderileceğini, yüzde 45’inin ise Saldan’ın alıp kendilerine de komisyon vereceklerini söylediklerini anlattı.

Polis memuru, Mustafa Özmüezzin telefon yazışmalarında İstanbul Ümraniye Vakıf Bank şubesinden Güzelyurt Ziraat Bankası’na zanlı Ahmet Saldamn adına bir milyon 890 Euro hesap cvsi tespit edildiğini belirtti.

Yürütülen soruşturmada, böyle bir paranın transfer veya yatırım olmadığını ifade eden polis, zanlıların KKTC ye kara para aklama teşebbüsünde bulunduklarını ancak yakaladıklarını söyledi.

Polis memuru, söz konusu Alman Şirketin faaliyette olup olmadığının araştırılması için Interpol’e yazı yazıldığını kaydetti.

Polis soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme Ahmet Saldam, Genco Ecer ve Zamig Zeynalov’un 20 bin TL nakit yatırmasına, her biri için 200’er bin TL kefalet senedi imzalanmasına, zanlı Emre Doyan için ise bir kişinin 200 bin TL kefalet imza etmesine karar verdi.

Yorumlar
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Vatandaş 2019-12-19 21:30:04

Kumar gece kulüp hayatı olan bir yerde her haltın olması için şaşmican Allah bilir daha bilinmeyen görünmeyen ne dolaplar dönüyor amba bumba garabulli

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vatanperver 2019-12-19 22:52:47

Bu ulkede nufusun yarisina yakin bir kesim devamli olarak karanlik isler yapmaktadir. Daha nice boyle buyuk paralar ortda donmektedir.

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