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Girne’de çarşı şenliği düzenlenecek

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:45
Girne’de çarşı şenliği düzenlenecek

Yiyecek ve içecek stantlarının kurulacağı 8. Girne Çarşı Şenliğinde dans ve müzik gösterileri ile çocuk etkinlikleri yer alacak.

Girne Belediyesi ile Girne Çarşı Esnafı Birliği işbirliğinde, “8. Girne Çarşı Şenliği” düzenlenecek. Şenlik, 28-29-30 Eylül tarihlerinde Ziya Rızkı Caddesi Atatürk Caddesi ve Canbolat sokakta 10.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Konser nedeniyle Cumartesi günü 19.00-21.00 saatleri arası Girne Kordonboyu 20 Temmuz Caddesi trafiğe kapalı olacak. İndirim şenliğinde, bölgedeki mağazalarda özel indirimler ve promosyonlar uygulanacak.3 gün boyunca sürecek şenlikte; yiyecek-içecek stantları kurulacak, kortej, bando, konserler, dans gösterileri, palyaço ve çocuk etkinlikleri yer alacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, indirim şölenlerinin bölge esnafının ekonomik yönden kalkınması ve aynı zamanda halkın da indirimli alışveriş imkânı bulmasına olanak sağladığını söyledi. Nidai Güngördü, belediye olarak bölgenin ekonomik faaliyetlerin gelişmesinde kendilerine düşen payı ellerinden geldiğince yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, esnafa olan desteklerini imkanlar dahilinde sürdüreceklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Girneçarşı şenliğiHaberKKTC
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