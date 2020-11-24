GİRNE’DE CESET BULUNDU

Girne Turizm Limanı (Yeni Liman) bölgesinde faaliyet gösteren bir otelin yakınlarında erkek cesedi bulundu.

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

24.11.2020 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Girne Turizm Limanının doğu kısmındaki sahilden yaklaşık 5 metre deniz içerisinde, ismi henüz tespit edilemeyen bir erkek şahsa ait ceset bulunmuştur. Ceset üzerinde görevli doktor tarafından olay yerinde yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Bahse konu şahsın kimlik tespit çalışmaları devam etmekte olup, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.