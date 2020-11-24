Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Planları çöktü
Planları çöktü
44 gün cezaevine gönderildiler
44 gün cezaevine gönderildiler
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
Kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak
Kaza zanlısı tutuksuz yargılanacak
Flaş Haber
GİRNE’DE CESET BULUNDU
Kapat

GİRNE’DE CESET BULUNDU

Girne Turizm Limanı (Yeni Liman) bölgesinde faaliyet gösteren bir otelin yakınlarında erkek cesedi bulundu.

24 Kasım 2020 Salı 10:34
9671 Okunma
GİRNE’DE CESET BULUNDU

Girne Turizm Limanı (Yeni Liman) bölgesinde faaliyet gösteren bir otelin yakınlarında erkek cesedi bulundu.

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

24.11.2020 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Girne Turizm Limanının doğu kısmındaki sahilden yaklaşık 5 metre deniz içerisinde, ismi henüz tespit edilemeyen bir erkek şahsa ait ceset bulunmuştur. Ceset üzerinde görevli doktor tarafından olay yerinde yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Bahse konu şahsın kimlik tespit çalışmaları devam etmekte olup, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.  

Cesedin Sadık AMİN’e ait olduğu açıklandı (İLGİLİ HABER İÇİN TIKLA) 

Son Güncelleme: 24.11.2020 18:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP-TDP görüşmesi sona erdi
CTP-TDP görüşmesi sona erdi
Rum’a yama olmayacağız
Rum’a yama olmayacağız
CTP heyeti TDP'de
CTP heyeti TDP'de
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim