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Girne'de cinayet! Ünlü YouTuber cinayeti itiraf etti

Önce boğulduğu iddia edildi. Ardından olayın cinayet olduğu ortaya çıktı ve ünlü YouTuber arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. İşte YouTuber Arif Gökçek'in korkunç planı ve yaşananlar...

26 Aralık 2021 Pazar 13:41
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Girne'de cinayet! Ünlü YouTuber cinayeti itiraf etti
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Ünlü YouTuber Arif Gökçek'in arkadaşı Halil Karakız'ı öldürmesi son dakika haberi olarak yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tatil şehri Girne'de yaşanan cinayetin perde arkası ise kan dondurdu.

5 Aralık günü ikili arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışma uzayınca Gökçek, Karakız'ın kafasına taş ile vurdu, daha sonra kendisini denize attı.

Girne Antik Liman'ın kayalıklarına sıkışmış halde cesedi bulunan 25 yaşındaki Halil Karakız'a yapılan otopsi sonrasındaki detaylar dehşete düşürdü.

Kafasına taş ile vurdu, denize attı!

Olay, 5 Aralık'ta Girne'de meydana geldi. Tatil için Kahramanmaraş'tan Girne'ye gelen Halil Karakız, sabah saatlerinde arkadaşı Arif Gökçek ile birlikte Girne Antik Limanı'na gitti.

İkili arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışma uzayınca Gökçek, Karakız'ın kafasına taş ile vurdu, daha sonra kendisini denize attı.

"Kendine iyi bak. Sen benim arkadaşımsın"

Olay sırasında aşırı alkollü olan Gökçe, evine gittikten sonra polisi arayarak, arkadaşının ailesi ile kavga ettiğini öne sürdü. Gökçek, polise, Halil Karakız'ın, "Kendine iyi bak. Sen benim en iyi arkadaşımsın." deyip, kayalara doğru yürüyerek kendini boşluğa bıraktığını anlattı.

İtiraf etti

Olaydan bir gün sonra Karakız'ın kayalıklara sıkışmış şekilde cesedine ulaşıldı. Karakız'a yapılan otopside, başına sert bir cisimle vurulduğu görüldü.

Bunun üzerine Gökçe gözaltına alındı. Polis, gözaltına aldığı Gökçek'i mahkemeye çıkardı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, Gökçek'in cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söyledi.

Olayla ilgili 17 kişiden ifade alındığını belirten polis, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek zanlı Gökçek'in 8 gün daha tutuklu kalmasını talep ederken, mahkeme tutukluluk süresinin uzatılması talebini kabul etti.

Son Güncelleme: 26.12.2021 22:57
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