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Girne’de darp!

11 Kasım 2019 Pazartesi 17:43
Girne’de darp!

Girne’de dün akşam Kordonboyu Caddesi üzerinde A.D (E-22), U.Y.U (E-18) ve M.E.B (E-18); aralarında çıkan tartışma sonucu Mehmet Arif Bozkurt’u darp ederek, burun ve sol elmacık kemiğinin kırılmasına sebep oldular. Adı geçen şahıslar tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KANUNSUZ AVLANMA...
Polis Basın Bülteni’ne göre, öte yandan, dün ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu; R.Ü’nün (E-48) Sipahi’de 4 numaralı ava kapalı bölge içerisinde, Y.G’nin (E-41) ise Arıdamı köyünde 29 numaralı ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.
Her iki şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
DarpGirneHaber
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