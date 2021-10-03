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Girne'de davetli olmadığı düğünde takıları çaldı

Girne’de davetsiz gittiği düğünde takı takmak yerine takıları çalmayı hedefleyen acemi hırsız zanlı G.Ö. kısa sürede tespit edilerek tutuklandı ve mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Ekim 2021 Pazar 11:55
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Girne'de davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
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(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Taluğ olayla ilgili bulguları aktardı. Taluğ zanlı G.Ö.'nin 3 Ekim 2021 tarihinde saat 00:50 raddelerinde Girne’de, Ecevit Caddesi üzerinde bulunan “The House&Garden” isimli düğün salonunda Ç.Ç ile E. E'nin gerçekleştirdikleri düğün merasimine izinsiz olarak giren Girne’de sakin zanlı G.Ö.(E-21) 304 mlg alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada düğün sahiplerine takılmış olan takıların kutularından olan 50 TL değerindeki mavi renkli, altınbaş marka takı kutusunu çaldığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine Ecevit Caddesi üzerinde tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını ve bahse konu kutu bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 03.10.2021 23:53
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