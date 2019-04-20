Girne’de denetim yapıldı

Girne Kaymakamlığı, dün gece Girne’de, gece kulüpleri,bar, eğlence yerleri ve marketlerde denetim yaptı.

Denetimlere,Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ve Girne Polis Müdürlüğü , Temel Sağlık Hizmetleri ve Çalışma Dairesi ekipleri de katıldı.

Denetimlerde, çalışma izinleri, işletme rushatları, alkol satış izinleri , açma kapama saatlerine riayet ve kapalı yerlerde sigara içme yasağına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne’de rutin denetimlerden birini daha gerçekleştirdiklerini belirterek, bu denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

Denetimlere, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu , Kaymakamlık , Çalışma ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Girne Polis Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığını söyleyen Güneş, eğlence yerleri, barlar, gece kulüpleri ve marketlerde denetleme yapıldığını dile getirdi.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da, bir süredir ara verilen denetimlere, Girne Kaymakamlığının duyarlılığıyla yeniden başlandığını belirtti.

Kaymakamlık ve komisyonun büyük bir kararlılıkla denetimlere devam edeceğini söyleyen Karaokçu, ülkedeki gençler ve çocukları her türlü kötü alışkanlıklardan korumak ve riskleri en aza indirmek için gerçekleştirdikleri denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.