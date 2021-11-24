Künye
Kıbrıs 20
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracında eroin ile yakalandı!
Aracında eroin ile yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Paketçi hastanelik oldu!
Paketçi hastanelik oldu!
Polisi darp edenler teminata bağladı
Polisi darp edenler teminata bağladı
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
banner107

Girne’de “Denkay Başel Parkı” Açıldı

Girne’de  “Herkes İçin Erişilebilir” temasıyla hayata geçirilen Denkay Başel Parkı dün düzenlenen törenle açıldı.

24 Kasım 2021 Çarşamba 10:47
144 Okunma
Girne’de “Denkay Başel Parkı” Açıldı
banner108

Girne Belediyesi, Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı ve Başel ailesi işbirliğinde, Doktor Salih Miroğlu Caddesi Gönen Sokak’ta oluşturulan 3 bin 500 metre karelik parkta 600 metre karelik oyun parkurları, 450 metrelik yürüyüş parkuru, engelli bireylerin kullanımına uygun tuvaletler, gençler için hot spot alanı bulunuyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, açılış töreninde konuşan Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Barış Başel, parkın, yaşamını özel eğitim öğretmenliğine adayan Denkay Başel’in anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Parkın 7/24 güvenlik kamera sistemiyle donatıldığını kaydeden Başel, şöyle devam etti:

“600 metre karelik oyun parkurları, 250 metrelik dış kaldırım yürüyüş yolu, 200 metre park içi yürüyüş parkuru, engelli bireylerin kullanımına uygun tuvaletler, gençler için hot spot alanı, doğa dostu ahşap çocuk oyun alanları, yaratıcılık geliştiren oyun elemanları, ağaç ev, mini survivor parkuru, ahşap köprüler ve tırmanma üniteleri bulunuyor.”

Parkın, engelliler ve her yaş grubundan vatandaşın kullanımına uygun bir yeşil alan olarak tasarlandığını ifade eden Barış Başel, Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı’nın, Lefkoşa’da, toplumun değişik dezavantajlı gruplarına hizmet veren bir toplum merkezi bulunduğunu, bu çalışmalarda gönüllü olarak yer almak isteyen herkesin kendilerine başvurabileceğini dile getirdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, belediye ve vakıf işbirliğiyle engelsiz park olarak tasarlanan projeyle, kendini özel ihtiyaçlı bireylerin eğitimi ve gelişimine adayan, Girne Özel eğitim merkezi öğretmen ve okul müdürlerinden Denkay Başel’in adının yaşatılacağını belirterek, parkın hayat bulmasına katkı koyan vakıf ve Başel ailesine teşekkürlerini sundu.

Ticari alanlarla, konutların iç içe geçtiği Salih Miroğlu Caddesi bölgesinde, böyle bir yeşil alana ihtiyaç olduğunu kaydeden Güngördü, 3 bin 500 metrekarelik alanda, engelli birey ve çocukların erişimine uygun, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak oyun aletlerinin yer aldığı,  yüksek internet altyapısı sunulduğu projenin, vakfın vizyonunu temsil eden bir alan olduğunu kaydetti.

Kentte erişilebilirliği sağlamak için önemli kararlar aldıklarını dile getiren Güngördü, kamusal alanda düzenlenecek her türlü yapının erişilebilir olacağı kararını alarak uygulamaya koyduklarını anımsattı.

Erişilebilirlik konusunda yaptıkları çalışmalarla kentte istenilen düzeyde olmasa da önemli bir aşama kaydettiklerini dile getiren Güngördü, Girne belediyesinin bu konuda ülkede öncülük üstlendiğini anlattı.

Girne Belediyesi’nin, 280 şehrin üyesi olduğu MEWA Ortadoğu ve Batı Asya Kentler Birliği’nde Turizm ve Kültür Komisyon Başkanlığını yürüttüğünü ifade eden Güngördü, bu kapsamda 21-22 Ekim tarihlerinde uluslararası katılımlı erişilebilir turizm çalıştayını düzenlediklerini kaydetti. Güngördü, çalıştay raporlarından oluşan kitapçığın kısa süre sonra yayınlanacağını dile getirdi, kitapçığın 280 kente erişilebilir turizm konusunda rehberlik edeceğini de söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 Hastanın Tedavisi Yoğun Bakımda Sürüyor
20 Hastanın Tedavisi Yoğun Bakımda Sürüyor
Memur-Sen: “Şiddet mağduru kadınları koruma amaçlı yasalar etkin uygulanmalı”
Memur-Sen: “Şiddet mağduru kadınları koruma amaçlı yasalar etkin uygulanmalı”
Koruçam’a 10 Kg Yağış Düştü
Koruçam’a 10 Kg Yağış Düştü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim