Künye
Kıbrıs 16
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 kilo kokainle yakalandılar
1 kilo kokainle yakalandılar
Hayalleri suya düştü!
Hayalleri suya düştü!
Yumruklar havada uçuştu!
Yumruklar havada uçuştu!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler

Girne’de ‘doğa ile iç içe bir rekreasyon alanı’ oluşturuldu

Belpaz Yatırım LTD, Girne’nin en büyük eksikliğinden biri olan ‘doğa ile iç içe bir rekreasyon alanı’nı Girne’ye kazandırdı.

25 Mart 2022 Cuma 18:32
71 Okunma
Girne’de ‘doğa ile iç içe bir rekreasyon alanı’ oluşturuldu
banner108

Belpaz Yatırım LTD’de Yönetici olarak görev yapan Erdoğan Tansoy, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Tansoy, “Belpaz Yatırım LTD’deki görevime atandığım 2014 yılı Aralık ayı sonrası yedi yılı aşkın süre içerisinde Girne için yapmış olduğumuz tüm yatırım ve çalışmaları böylesi bir proje ile taçlandırdık” dedi.

Bu proje ile birlikte hem emekçilerin düzgün koşullarda işe giriş-çıkışlarını ve çalışmalarını, hem de Girne’nin en büyük eksikliğinden biri olan ‘doğa ile iç içe bir rekreasyon alanı’nı Girne’ye kazandırdıklarını belirten Tansoy, şunları ifade etti:

"Belpaz Yatırım Ltd’deki görevime atandığım 2014 yılı Aralık ayı sonrası yedi yılı aşkın süre içerisinde Girne için yapmış olduğumuz tüm yatırım ve çalışmaları böylesi bir proje ile taçlandırdık. Bu proje ile birlikte hem emekçilerin düzgün koşullarda işe giriş-çıkışlarını ve çalışmalarını, hem de Girne’nin en büyük eksikliğinden biri olan “Doğa ile İç İçe Bir Rekreasyon Alanını” Girne’ye kazandırdık(58.000 m2). Bugüne kadar yapmak isteyip de yapmış olduğum tüm çalışmalarda benim önümü açıp ; bana her zaman destek veren Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü’ ye , bu alanın Girne’ye kazandırılmasında emeği olan özelde ; Ahmet Tokatlıoğlu , Burak Güler , Necati Çoban (Neco) , Hasan Uzun abime ve genelde tüm bu kapsamlı projenin yapımında emeği geçen Girne Belediyesi ve Belpaz Yatırım Ltd emekçilerine çok teşekkür ederim."

Son Güncelleme: 25.03.2022 19:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
842 pozitif vakaya rastlandı
842 pozitif vakaya rastlandı
Atun: “Sütün 2 TL ucuzlaması için adım atacak noktaya geldik”
Atun: “Sütün 2 TL ucuzlaması için adım atacak noktaya geldik”
Özersay: Yapılan zamlar orantısızdır ve ekonomik akıldan yoksundur
Özersay: Yapılan zamlar orantısızdır ve ekonomik akıldan yoksundur










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim