Girne’de ‘doğa ile iç içe bir rekreasyon alanı’ oluşturuldu

Belpaz Yatırım LTD’de Yönetici olarak görev yapan Erdoğan Tansoy, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Tansoy, “Belpaz Yatırım LTD’deki görevime atandığım 2014 yılı Aralık ayı sonrası yedi yılı aşkın süre içerisinde Girne için yapmış olduğumuz tüm yatırım ve çalışmaları böylesi bir proje ile taçlandırdık” dedi.

Bu proje ile birlikte hem emekçilerin düzgün koşullarda işe giriş-çıkışlarını ve çalışmalarını, hem de Girne’nin en büyük eksikliğinden biri olan ‘doğa ile iç içe bir rekreasyon alanı’nı Girne’ye kazandırdıklarını belirten Tansoy, şunları ifade etti:

"Belpaz Yatırım Ltd’deki görevime atandığım 2014 yılı Aralık ayı sonrası yedi yılı aşkın süre içerisinde Girne için yapmış olduğumuz tüm yatırım ve çalışmaları böylesi bir proje ile taçlandırdık. Bu proje ile birlikte hem emekçilerin düzgün koşullarda işe giriş-çıkışlarını ve çalışmalarını, hem de Girne’nin en büyük eksikliğinden biri olan “Doğa ile İç İçe Bir Rekreasyon Alanını” Girne’ye kazandırdık(58.000 m2). Bugüne kadar yapmak isteyip de yapmış olduğum tüm çalışmalarda benim önümü açıp ; bana her zaman destek veren Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü’ ye , bu alanın Girne’ye kazandırılmasında emeği olan özelde ; Ahmet Tokatlıoğlu , Burak Güler , Necati Çoban (Neco) , Hasan Uzun abime ve genelde tüm bu kapsamlı projenin yapımında emeği geçen Girne Belediyesi ve Belpaz Yatırım Ltd emekçilerine çok teşekkür ederim."