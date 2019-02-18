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Girne’de ev yangını

 Girne’de bugün bir evde elektrikli battaniyeden dolayı yangın çıktı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:17
Girne’de ev yangını

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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu oda içerisinde bulunan koltuk takımı, klima iç ünitesi, mikrodalga fırın, televizyon ve perdeler yandı, camlar kırıldı.

Evin diğer odaları ise dumandan islendi.

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GirneEv YangınıHaberGündemKıbrısPolisElektrikli BattaniyeYangın
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