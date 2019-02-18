Girne’de ev yangını

Girne’de bugün bir evde elektrikli battaniyeden dolayı yangın çıktı.
18 Şubat 2019 Pazartesi 17:17
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu oda içerisinde bulunan koltuk takımı, klima iç ünitesi, mikrodalga fırın, televizyon ve perdeler yandı, camlar kırıldı.
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