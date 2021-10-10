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Girne'de feci kaza!

10 Ekim 2021 Pazar 20:40
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Girne'de feci kaza!
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10.10.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolunun 9-10'uncu kilometreleri(Alagadi girişi) arasında, Esentepe istikametine doğru seyreden Can YAMAN (E-49), yönetimindeki RA 215 plakalı motosiklet ile dikkatsizligi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere ve yanındaki ağaç köküne motosikletin ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yakın Doğu Hastanesine kaldırılmış olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 11.10.2021 00:15
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