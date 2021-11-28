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Girne’de hijyen ve koronavirüs denetimleri devam ediyor

Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan bir işletmeye kapatma ihbarı verildi.

28 Kasım 2021 Pazar 10:32
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Girne’de hijyen ve koronavirüs denetimleri devam ediyor
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Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde toplamda 64 işletme, gıda hijyeni, genel hijyen ve Covid-19 Pandemi Önlemleriyle ilgili yoğun şekilde denetlenirken genel hijyen koşullara aykırı faaliyet gösteren bir restorana ve Covid-19 önlemlerine uymayan bir süpermarkete bir asgari ücret tutarında para cezası kesildiği, yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan bir işletmeye de kapatma ihbarı verildiği açıklandı.

Girne Belediyesi, kent geneli içerisinde faaliyet gösteren ve gıda ile ilgili olan işletmelerin rutin hijyen kontrolleri yanında son günlerde vaka artışları gösteren Covid-19 pandemi önlemlerinin yoğunlaştırılmış denetimlerine devam ediyor. Özellikle yoğun nüfus ile rağbet gören sosyal mekanlar yanında halkın yeme içme ve eğlenmesine açık olan tüm ticari işletmelerin kontrollerinin yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

CEZAİ YAPTIRIMLAR

Uygunsuzlukların cezai işlemlere tabi tutulduğu kontroller kapsamında mühürleme ihbarı verilen bir işyeri yanında toplam 18 iş yerine de eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

Çalışanlarının antijen testini yenilemeyerek Covid-19 Pandemi önlemlerini yerine getirmeyen süpermarkete bir asgari ücret para cezası kesildi. Genel gıda hijyeni ve yasal mevzuat eksiklikleri olan 1 tane restoran işletmesine de toplam 656 TL para cezası kesildi, 3 farklı süpermarkette muhafaza koşulları uygun olmayan çeşitli marka toplam 28 adet sandviç ve pizza ürünlerine el konularak yasal işlem uygulandı. Ayrıca her çarşamba kurulan Girne Belediyesi Açıkpazarındaki satışlar için de Covid-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde denetimlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

GÜNGÖRDÜ: KORONAVİRÜS DENETİMLERİ ARTTIRILACAK

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü gerçekleşen rutin denetimlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Havaların soğumasıyla kapalı mekanların kullanımının artması; Covid ile ilgili önlemlerin sıkı şekilde uygulanmasını gerektiriyor. Günlük sosyal hayatı ve ekonomik akışı korumak adına güvenli bir kış ve okul dönemi için Belediye olarak kontrollere aksatmadan devam etmekteyiz ve bu denetimleri arttırarak sürdüreceğiz.

Değerli halkımızın da maske, kişisel sosyal mesafe ve hijyen konularına özenle dikkat etmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, aşılanma ile ilgili her toplum bireyi, kendi üstüne düşen sorumluluğu taşımalıdır. Özellikle kapalı mekanlara girişte Adapass sorgulanması ve antijenlerin takibi konularında kritik kontrollerimiz süreceğinden tüm işletmecilerin bu tedbirleri sağlamasını önemle rica ederiz. Tüm Dünyayı da etkisine almaya halen devam eden bu zor süreci tüm toplum, halkımız, esnafımız ve yerel yöneticiler olarak iyi bir işbirliği içinde yönetmeliyiz’’

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Girne Belediyesi Sağlık Şube EkipleriGirne Belediyesi
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