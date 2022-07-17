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Girne’de hırsızlık, 4 kişi tutuklandı

Girne’de meydana gelen hırsızlık olayında bir evden 53 bin 400 TL, 1370 STG, 420 ABD Doları ve 200 Euro çalındı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

17 Temmuz 2022 Pazar 12:17
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Girne’de hırsızlık, 4 kişi tutuklandı
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Girne’de meydana gelen hırsızlık olayında bir evden 53 bin 400 TL, 1370 STG, 420 ABD Doları ve 200 Euro çalındı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz'da Yazıcızade Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin üst katındaki penceresi açılarak, içeriye girildi.

Evin çalışma odasındaki masa çekmecesinde muhafaza edilen toplam 53.400 TL, 1370 STG, 420 ABD Doları ve 200 Euro çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen M.Y.(E-31) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen İ.Ö.(E-38), F.C.G.(E-33) ve O.Ş.(E-24) tespit edilerek tutuklandı.

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