Girne’de iş kazası: 1 yaralı

İrfan İBİŞ (E-32), bir binaya klima montajı yaptığı sırada yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır sekilde yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 14:30 sıralarında, Girne’de Canbulat Sokak üzerinde, İrfan İBİŞ (E-32), bir binaya klima montajı yaptığı sırada yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır sekilde yaralandı.
Olayda yaralanan İrfan İBİŞ’in Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(BRT/PGM)