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Girne’de işyerinde hırsızlık

Girne’de faaliyet gösteren bir işyerinde, toplam değeri 30 bin 625 Dolar olan 33 farklı cep telefonu çalındı, konuyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 13:18
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Girne’de işyerinde hırsızlık

Girne’de, geçtiğimiz gün, Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Poslu Ticaret isimli iş yerinin penceresi açılarak içeriye açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden toplam değerleri 30 bin 625 ABD Doları olan 33 adet farklı markalarda cep telefonunu çalındığı belirtildi.

Konuyla ilgili Polisten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütüle soruşturmada meselede zanlı olarak görülen K.Ş.(E-48) ve N.A.(E-43) tutuklanmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada, K.Ş.(E-48) ve N.A.(E-43)’nın söz konusu iş yerinden çalınan iki adet I-Phone marka cep telefonlarının çalıntı olduklarını bildikleri halde başka bir şahsa 7,000 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir”

Anahtar Kelimeler:
GirneHırsızlık
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