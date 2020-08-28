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Girne’de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Kızılay’ı işbirliğinde bugün Girne’de kan bağışı kampanyası düzenlendi.

28 Ağustos 2020 Cuma 16:10
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Girne’de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Kızılay’ı işbirliğinde bugün Girne’de kan bağışı kampanyası düzenlendi.

‘Kan Ver,Hayat Kurtar’ sloganıyla gerçekleşen kan bağışı kampanyası,09.00-16.00 saatleri arasında Ramadan Cemil Meydanı’nda yer aldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,sağlık konusunda dayanışma ve yardımlaşmanın önemine vurgu yaparak, Girne Belediyesi Sosyal İşler Birimi ile, Kıbrıs Türk Kızılayı işbirliğinde gerçekleşen kampanyayla,kan ihtiyacı konusundaki eksikliğin giderilmesine kaktı sağlamak yanında, ülkede kan bağışı konusunda duyarlılık aşılamayı hedeflediklerini söyledi..

Ülkede acil durumlar yanında, thalassemia hastalarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için kana ihtiyaç olduğunu anımsatan Güngördü, kan stoklarının çoğaltılması ve kan bağışı konusunda sürekliliğin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Kan bağışının sağlıklı bir olay olduğunu, belli bir yaş aralığında sağlıklı her bireyin belli dönemlerde kan vermesi gerektiğini kaydeden Güngördü, Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Kızılay’ının yıllardır sürdürdüğü çalışmalara destek vermek için belediye olarak bu kampanyaları periyodik hale getireceklerini söyledi.

Sağlık şartları uygun olan tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet ederek , basının kampanyaların duyurulmasında ve ülkede kan bağışı konusunda duyarlılık oluşmasında önemli bir göreve sahip olduğunu da vurgulayan Güngördü , kampanyaya katılan ve emek koyan herkese teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Kızılayı yarın da, Mağusa’da Sakarya bölgesinde 16.00-22.00 saatleri arasında,12 Eylül tarihinde Girne Kordonboyunda 17.00-23.00 saatleri arasında kan bağışı kampanyası düzenleyecek.

Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiKan BağışıKıbrıs Türk Kızılay
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