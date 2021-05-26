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Girne’de Kanser Tarama Kampanyasına 220 Kadın Başvurdu

Girne Belediyesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversite Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversite Hastanesi işbirliğinde kanser tarama kampanyası gerçekleştirdi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:39
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Girne’de Kanser Tarama Kampanyasına 220 Kadın Başvurdu

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre bu kapsamda Anneler Günü Haftası nedeniyle 3-8 Mayıs arasında gerçekleştirilen kampanya kapsamında Girne bölgesinde yaşayan 220 kadın, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’nden aldığı kartlarla indirim fırsatından yararlanarak randevularını alıp işbirliğindeki hastanelerde kontrollerini yapmaya başladı.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü kampanya dolayısıyla Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu. Güngördü,  Yakın Doğu ve Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyelikleri ile Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı ile görüştü.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Pandemi döneminde insanlarımızın sağlık sorunlarını aşmakta zorluklar çektiklerini tespit ettik. Belediyemizde oluşturduğumuz Sosyal İşler Şubesi bu konuda duyarlılıkla çalışmaktadır. Kanser ile ilgili erken tanının önemini dikkate alarak araştırmalarımız sonucunda Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile bir işbirliği yaptık. Çok düşük bir ücretle gerçekleştirilen bu kanser taramasından dolayı yaptıkları işbirlikleri için Girne Karakum bölgesinde bulunan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yetkililerine, görevlilerine ve katkı koyan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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