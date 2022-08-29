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Girne’de Kayıtsız ve Kaçak Bir İş Yeri Mühürlendi

29 Ağustos 2022 Pazartesi 11:45
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Girne’de Kayıtsız ve Kaçak Bir İş Yeri Mühürlendi


Girne’de faaliyet gösteren Ago Beauty isimli güzellik merkezi, Girne Belediyesi Sağlık Bölümü tarafından mühürlenerek kapatıldı.
Girne Belediyesinden verilen bilgide, Girne’de kaçak olarak faaliyet gösteren Ago Beauty isimli güzellik merkezi, gelen ihbar doğrultusunda yapılan kontrollerde, yetkili makamlardan izinsiz olarak botoks ve dudak dolgusu işlemleri yaptıkları tespit edildi.
İş yeri sahibi ve beraberindeki çalışanlar polis tarafından tutuklanarak gözaltına alındı.
Girne Belediyesi sağlık bölümü zabıtaları, konu ile ilgili işletmenin iş yeri işletme izninin olmadığı, belediye kayıtlarında böyle bir izin başvurusunun bulunmadığı gerekçesiyle konu iş yerini sabah saatlerinde mühürlendi.

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