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Girne’de kaza!

Girne’de iki araç çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 15:57
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Girne’de kaza!

Girne’de bugün saat 13.00 sıralarında Ecevit Caddesi üzerinde çift şeritli yolda yolun sağ şeridi içerisinde güney istikametine doğru seyreden 26 yaşındaki Mehmet Akif Aslan yönetimindeki JY 682 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu, sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan ve yolu ikiye ayıran rafüj taşına aracının sağ ön tekerleği ile çarptıktan sonar kontrolden çıkan araç yolun soluna savrularak o esnada sol şerit içerisinde güney istikametine doğru seyreden 42 yaşındaki Oksana Kurochkına yönetimindeki PC 014 plakalı salon aracın sol yan kısmına aracın sol öne kısmı ile çarptı.

Çarpmadan sonra yoluna devam eden JY 682 plakalı araç tekrar yolun sağına geçerek orta refüj içerisinde bulunan Karayolları Dairesi’ne ait trafik levhasına aracının ön kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Son Güncelleme: 15.05.2021 16:01
Anahtar Kelimeler:
Girnede Kaza
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