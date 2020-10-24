Girne’de Kaza…! Motorsiklet Sürücüsü Oğuzhan Gül Hayatını Kaybetti

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 23.10.2020 tarihinde, saat 23:20 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Mehmet ŞANVERDİ (E-29), yönetimindeki LF 237 plakalı salon araç ile Karaoğlanoğu istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre yolun sağında bulunan Heybe Restorana dönüşe geçtiği sırada, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Doğanköy’de sakin Oğuzhan GÜL (E-23) yönetimindeki motosiklet ile carpışmışlardır. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Oğuzhan GÜL olay yerinde yaşamını yitirmiştir. LF 237 plakalı araç sürücüsü Mehmet ŞANVERDİ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.