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Girne’de Kaza…! Motorsiklet Sürücüsü Oğuzhan Gül Hayatını Kaybetti

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, LF 237 Plakalı Araç ile bir motorsiklet’in çarpışması sonucu motorsiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti..

24 Ekim 2020 Cumartesi 08:40
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Girne’de Kaza…! Motorsiklet Sürücüsü Oğuzhan Gül Hayatını Kaybetti

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 23.10.2020 tarihinde, saat 23:20 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Mehmet ŞANVERDİ (E-29), yönetimindeki LF 237 plakalı salon araç ile Karaoğlanoğu istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre yolun sağında bulunan Heybe Restorana dönüşe geçtiği sırada, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Doğanköy’de sakin Oğuzhan GÜL (E-23) yönetimindeki motosiklet ile carpışmışlardır. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Oğuzhan GÜL olay yerinde yaşamını yitirmiştir. LF 237 plakalı araç sürücüsü Mehmet ŞANVERDİ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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