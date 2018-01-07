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Girne’de Kıbrıs muhabiri tutuklandı

Girne’de Kıbrıs muhabiri polisi darp etmekten tutuklandı...

07 Ocak 2018 Pazar 23:25
Girne’de Kıbrıs muhabiri tutuklandı
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Girne’de, Kıbrıs Medya Grubu muhabiri Mustafa Özyağcı (E-35),  ilçe seçim kurulu üyeleri ve polise direnip görevli bir polisi darp ettiği iddiası ile tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, saat 21.00 sıralarında yaşanan olay şöyle aktarıldı:

“Kıbrıs Medya Grubu muhabiri Mustafa Özyağcı (E-35), Yakın Doğu Üniversitesi tarafından ilçe seçim kurulu adına yapılan canlı yayını iptal edip, kendisine ait cep telefonuyla, izinsiz olarak canlı yayın yaptığı için kendisini uyaran ilçe seçim kurulu üyelerine ve görevli polislere direnmek suretiyle uygunsuz tavır ve davranışta bulunup, görevli polisi itmek suretiyle darp ederek görevini yapmasına engel olmuştur. Adı edilen tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.”

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