Polisten verilen bilgiye göre; 03.01.2022 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Guenael Mınanga Mıhalı (E-25)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.
Girne’de ölen 25 yaşındaki gence otopsi yapıldı
Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 25 yaşındaki Guenael Mınanga Mıhali’ye otopsi yapıldı.
06 Ocak 2022 Perşembe 15:24
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