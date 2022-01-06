Girne’de ölen 25 yaşındaki gence otopsi yapıldı

Polisten verilen bilgiye göre; 03.01.2022 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Guenael Mınanga Mıhalı (E-25)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.