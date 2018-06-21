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Girne’de ortak mücadele

Birol Karaman’a destek istenilen geziye çok sayıda CTP’li ve TDP’li katıldı.

21 Haziran 2018 Perşembe 16:51
Girne’de ortak mücadele

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Birol Karaman ile Belediye Meclis Üyesi adayları, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Başbakanı Tufan Erhürman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve TDP Girne İlçe Örgütü Başkanı Zeki Çeler ile CTP Girne milletvekili Fikri Toros’un da katılımıyla Karaoğlanoğlu’nda bildiri dağıttı. Birol Karaman’a destek istenilen geziye çok sayıda CTP’li ve TDP’li katıldı. “Elbirliği ile Girne’yi ayağa kaldıracağız. Kentimizin her bölgesine hep birlikte sahip çıkacağız” diyen Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve beraberindeki heyet, Ayorgi sakinleri ile bir araya gelerek Deniz Kulübü ile Spor Komplesi projeleri hakkında bilgi verdi. Karaman, “Spor kompleksinin ve deniz kulübünün hayat bulmasıyla birlikte Karaoğlanoğlu, Girne’de sporun başkenti olacak” dedi. Karaoğlanoğlu sakinlerinin beklentileri doğrultusunda hazırlanan “Spor Kompleksi projesi” ile Antis Plajı’na yapılacak “Deniz Kulübü” projelerinin tanıtıldığı buluşmada, Karaman ve ekibi bölge sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

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Son Güncelleme: 21.06.2018 16:55
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