Girne’de PCR İzdihamı

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL

Girne’de Uğur Mumcu Caddesi-Karakum Lemar Yanında yer alan 2 bin metre karelik alan, PCR Merkezi’ne dönüştürüldü ancak vatandaşın çilesi bitmedi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren PCR testi yaptırabilmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar isyan etti.

PCR Merkezinde sadece iki çalışanın olmasından dolayı saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlar arasında bayılanlar oldu ve PCR merkezinin önüne ambulanslar geldi.

Sabah 07.00’dan itibaren PCR kuyruğunda bekleyen vatandaşlar sıranın çok yavaş ilerlemesinden dolayı isyan etti ve test merkezinde personel sayısının bir an önce arttırılmasını talep etti.