Girne’de Peyzaj Çalışmaları Devam Ediyor, Mevsimlik Çiçekler Dikiliyor

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında dönel kavşak, refüj arası ve kentin önemli noktalarına mevsimlik çiçekler dikiliyor.
Bu kapsamda Girne Halk Kütüphanesi önü ile Girne Antik Liman’ın arka sokaklarındaki mevcut bitkilerin bakımı yapılıp çiçeklendiriliyor.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kentte devam eden altyapı çalışmalarının yanında çiçeklendirme çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.
Nidai Güngördü, Girne Antik Limanın arka sokaklarında 3 yıl önce başladıkları çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, “Çiçek