Girne’de Ralli nedeniyle bazı yollar kapatılacak

Girne’de yapılacak ralli nedeniyle yarın akşam üzerinden itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Girne Belediyesi katkılarıyla düzenlenen ralli, Cuma günü başlayacak ve Pazar günü tamamlanacak.

Cuma günü saat 20.00’de Girne Yat Limanı’ndan başlayacak rallinin 1,2 kilometre uzunluğundaki “Girne Şehir İçi Özel Etabı”na saat 20.45’te geçilecek.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Şehir İçi Özel Etabı nedeniyle yarın 19.00-00.00 ve Cuma günü 14.00-00.00 saatleri arasında şu güzergahlar trafiğe kapatılacak:

“Rocks Otel önü, Simit Dünyası, Dallas Büfe önü, Ersin Aydın Sokak, Turgut Tahsin Sokak, Canbolat Sokak (Bandabuliya önü), Efeler Sokak, Küp Demir Sokak (Kale yolu çift kemer yolu) ve Sertaç Savim Kalabey Sokak.”

Rocks Otel karşısındaki belediyeye ait otopark ise yarın, cuma ve cumartesi günleri kapalı olacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, organizasyon boyunca sürücülerle yayaların trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. (BRT/SM)