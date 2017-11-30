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Girne’de sağlık denetimi yapıldı

Girne Belediyesi’nin yaptığı sağlık denetimlerinde 15 işletme mühürlendi ve 13 işletmeye toplam 2 bin 592 TL para cezası kesildi.

30 Kasım 2017 Perşembe 17:30
Girne’de sağlık denetimi yapıldı
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Girne Belediyesi’nin yaptığı sağlık denetimlerinde 15 işletme mühürlendi ve 13 işletmeye toplam 2 bin 592 TL para cezası kesildi.

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri toplum sağlığını ilgilendiren otel, lokanta, kafe, market, gıda üretim ve satışı yapılan işletmelere yönelik gıda ve hijyen denetimlerini sürdürüyor. Sağlık şubesi ekipleri, Eylül-Ekim ve Kasım aylarında toplam 264 işyeri denetledi. Denetlenen işletmelerin; işletme izni, sağlık karnesi ve genel hijyen konularında sorun ve eksiklik olmasından dolayı 15 işletme mühürlendi ve 13 işletmeye toplam 2 bin 592 TL para cezası kesildi. Raf denetimlerinde ise gıda ve hijyen kurallarına uygun olmayan ürünlere el konuldu.

GÜNGÖRDÜ: “STANDARTLARA UYGUN ÜRETİM HER ESNAFIN SORUMLULUĞUDUR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü eğlencenin merkezi, öğrenci ile turizm kenti olan Girne’de yaşayan ya da kenti ziyaret ederek yeme içme hizmeti alan her bireyin sağlıklı ve temiz ortamlarda güvenilir gıdaya erişmesinin önemine dikkat çekti. 

Güngördü, belediyenin bu yöndeki piyasa kontrollerinin, genel hijyen ve insan sağlığı kriterleri baz alınarak yapıldığını ve bu konuda taviz verilmediğini söyledi. Güngördü, esnafın da bu kurallara uygun hareket etmediği zaman cezai yaptırımların olabileceği hususunda duyarlılık göstermelerini rica ederek, gıdaların üretim koşullarının iyileştirilmesinin ve standartlara uygun üretimin, her esnafın sorumluluğunda olduğunu belirtti. Güngördü, bu yönde başarıyla çalışmalarını sürdüren işletmelere teşekkür etti.

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