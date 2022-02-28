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Girne’de sahte Dolarla yakalanan bir kumarhane müşterisi tutuklandı

Girne'de bir kumarhanede müşteri olarak bulunan şahıs, sahte olduğuna inanılan 450 ABD Dolarlarla yakalanarak, tutuklandı.

28 Şubat 2022 Pazartesi 18:22
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Girne’de sahte Dolarla yakalanan bir kumarhane müşterisi tutuklandı
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Girne'de bir kumarhanede müşteri olarak bulunan bir kişinin, sahte olduğuna inanılan 450 ABD Dolarını tedavüle sürüp, sahtekarlıkla kredi temin ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında üzerinde ve kaldığı otel odasında yapılan aramada, toplam 3550 sahte ABD Doları daha bulundu. Söz konusu kişi tutuklandı.

Olayla ilgili olarak  Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“28.02.2022 tarihinde, saat 01:00 sıralarında,  Girne'de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan N.T. (E-33), tasarrufunda bulundurmuş olduğu her biri 50'lik banknotlardan oluşan 9 adet MB 51952377A, MB37541552A, MB51941617A, MB67151814A, MB67140308A, MB51941614A, MB67151815A, MB67151174A ve MB51940211A seri numaralı sahte olduğuna inanılan toplam 450 ABD Dolarını tedavüle sürüp, sahtekarlıkla kredi temin ettiği tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında bahse konu şahsın üzerinde ve kalmakta olduğu otel odasında yapılan aramada; tasarrufunda 43 adet 50'lik ve 14 adet 100'lük banknotlardan oluşan toplam 3550 sahte olduğuna inanılan ABD Doları daha bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”

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