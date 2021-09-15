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Girne’de sahte dolarlar piyasaya sürüldü

Polis, 50’lik ABD doları banknotlar hakkında uyarıda bulundu...

15 Eylül 2021 Çarşamba 18:24
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Girne’de sahte dolarlar piyasaya sürüldü

Girne’de dün ve bugün, iki kişinin tasarruflarında bulundurdukları 50 dolarlık banknotlardan oluşan 2 bin 100 ABD doları sahte banknotu, başka bir şahsa vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edildi. 

Polis Basın Subaylığı, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, ellerinde 50’lik ABD doları döviz cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların dikkatli olması uyarısında bulundu.

Polis, aynı zamanda şüpheli görülen şahısların en yakın polis karakoluna bildirilmesi talebinde bulundu.

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