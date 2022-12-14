Girne’de sahte para: 6 zanlıdan 1’inin suçsuz olduğu anlaşıldı, 5 zanlı cezaevine gönderildi

Girne’de sahte para suçlamasıyla tutuklanan H.C., M.Ş., A.S., M.N.T. ve S.P. yeniden mahkeme huzurunda çıkarıldı, İ.D.nin ise suçsuz olduğu anlaşıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fatoş Savaşır, H.C.nin Girne’de bir casinoda 900 ABD doları ve 70 Euro sahte para piyasaya sürmeye kalkışırken yakalandığını ifade etti.

Polis, zanlının ifadesinde paraları zanlı M.N.T.den aldığını öne sürdüğünü belirterek, zanlının ise sahte paraları Lefkoşa’da yerde bulduğunu iddia ettiğini ve S.P.ye verdiğini öne sürdüğünü kaydetti.

Savaşır, S.P.nin de gözaltına alındığını ifadesinde ise sahte paraları M.Ş.ye verdiğini ileri sürdüğünü belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Sacaşır, H.C., M.Ş., A.S., S.P.nin ve ülkede turist statüsünde bulunan M.N.T.nin teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, M.N.T.yi 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Diğer zanlıları ise kişi başı 15 bin TL nakit teminat yatırmaları ve her biri için bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.

Ancak 4 zanlı teminat şartlarını yerine getiremediği için 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.