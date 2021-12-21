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Girne’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

21 Aralık 2021 Salı 20:10
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Girne’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
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Polis Basın Subaylığı'ndna yapılan açıklama şu şekilde: 

AĞIR YARALAMA, KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TAŞIMA VE TASARRUFU
21.12.2021 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Girne’de, 01 Ağustos Sokak üzerinde bulunan bir apartmanının merdiven basamakları üzerinde, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından tabanca ile  M.U.(E-63)’ya bir el ateş edilmesi sonucu adı edilen sol alt baldırından ağır  şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan M.U. kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek  Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.
Yürütülen geniş çaplı soruşturmada olaya karışan failler tespit edilmiş olup, failler en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilecektir.

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