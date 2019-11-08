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Girne’de Sonbahar ve Kış Dönemi Kültür Sanat Etkinlikleri başladı

08 Kasım 2019 Cuma 19:40
Girne’de Sonbahar ve Kış Dönemi Kültür Sanat Etkinlikleri başladı

Girne Belediyesi’nin Sonbahar ve Kış Dönemi Kültür Sanat Etkinlikleri dün akşam müzikli komedi oyunu “Yıldız Olmak Kolay Mı ?” ile başladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu gecede birer konuşma yaparak kültür ve sanat konularında yaptıkları işbirliğine işaret etti.

7 Kasım-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlik programında tiyatro oyunlarının yanı sıra klasik ve Türk Sanat Müziği konserleri ile “Dünya Çocuklarına Mektuplar” söyleşisi de var.

Etkinlik programı şöyle:

“12 ve 14 Kasım, Çatalköy Belediye Tiyatro Su “Yıldız Olmak Kolay Mı” ?

19 ve 21 Kasım, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu “İkinci Caddenin Mahkumu”

26 Kasım, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu Gençlik Ekibi “Yedi Kocalı Hürmüz”

28 Kasım, 3 ve 5 Aralık, Çatalköy Belediye Tiyatro Su “Çökme Tehlikesi Var”

10 Aralık, Girne Belediyesi Oda Orkestrası “Klasik Müzik Konseri”

13 Aralık, Girne Belediyesi ve İzmir Çiğli Belediyesi  “Dünya çocuklarına Mektuplar söyleşi”

17 Aralık, Girne Belediyesi TSM Topluluğu “Türk Sanat Müziği Konseri”

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