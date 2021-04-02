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Girne’de Tatbikat Yapılacak

Girne Kaymakamlığı, 5 Nisan – 9 Nisan tarihleri arasında askeri birlikler tarafından atışlı tatbikat yapılacağını açıkladı.

02 Nisan 2021 Cuma 17:15
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Girne’de Tatbikat Yapılacak

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, batıda Hazreti Ömer Türbesi’nin 10 km. kuzeye uzanımı hattı, doğuda Teknecik Elektrik Santralinin 10 km. kuzeye uzanımı hattı, kuzeyde kıyı hattından 10 km. kuzeye uzanımı hattı ve güneyde Girne – Esentepe karayolunun kuzey hattı bölgelerinin çevrelediği alanlarda atışlı tatbikat yapılacağını belirterek, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tatbikat süresinde söz konusu bölgelere insan, deniz taşıtları, hayvan ve araç girmeyeceğini duyurdu.

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