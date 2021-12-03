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Girne’de tecavüz! Zanlı soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu

Girne’de meydana gelen tecavüz meselesiyle ilgili tutuklanan Yunus Güldüran, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak.

03 Aralık 2021 Cuma 19:41
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Girne’de tecavüz! Zanlı soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu
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Girne’de meydana gelen tecavüz meselesiyle ilgili tutuklanan Yunus Güldüran bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli polis, zanlının 1 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30 sıralarında Karaoğlanoğlu bölgesindeki bir masaj salonunda S.T. isimli kadına tecavüz ettiğini söyledi.

Polis, zanlının tecavüz esnasında kadının kafasını masaya çarpmasına neden olduğunu da belirterek, zanlının önceki gün tutuklandığını aktardı.

Zanlının sözlü beyanında zorla değil rızayla cinsel ilişki yaşandığını öne sürdüğünü de aktaran polis, şikayetçi kadının doktor kontrolünden geçirildiğini, ancak cinsel muayenede zorlama bulgusuna rastlanmadığını söyledi.

Olay yerinden emareler alındığını, soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise şikayetçi kadının müvekkilinden daha fazla para istediğini, vermeyince tecavüzle suçladığını öne sürdü.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

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