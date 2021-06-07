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Girne’de tecavüze uğrayan köpek bulundu

Altın Patiler Derneği, Girne’de alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını iddia eden G.D'nin tecavüzüne uğrayan köpeğin, gece geç saatlerde bulunduğunu, sağlık kontrolünden geçirildiğini ve durumunun iyi olduğunu duyurdu.

07 Haziran 2021 Pazartesi 15:14
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Girne’de tecavüze uğrayan köpek bulundu

Altın Patiler Derneği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Tecavüze uğrayan canımız dün gece gec saatlerde bulundu!

Saglık kontrolleri Oncan Veteriner Kliniğinde yapıldı çok sükür ki durumu sağlığı iyi Şuan himayemize aldık ve pethotele yerlestirdik bundan sonra ki yolculuğu ona en güvenilir yuvayı bulana kadar bizimle

Bir daha canının asla yanmayacagına bunca kötülüğün içinde ona huzuru bulup vereceğimize dair sözümüz var!

Adalete inanmak güvenmek sonsuz istemimiz! Köpeklerimiz kedilerimiz cocuklarımız kadınlarımız hepimiz bu sapıkların tehtidi altında yaşıyoruz artık gereken yapılmalı CEZAYI İSTİYOR BEKLİYORUZ! Biz mücadelemize devam ederken Devletinde yanımızda olması tek temennimizdir !

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:55
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