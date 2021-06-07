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Girne’de Tekneden Olta İle Sokan Balığı Avlama Müsabakası

Girne’de tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 15:44
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Girne’de Tekneden Olta İle Sokan Balığı Avlama Müsabakası

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği’nin ev sahipliğini yaptığı müsabaka dün gerçekleştirildi.

KKTC Avcılık Federasyonu’nun yıllık faaliyet programında olan Karaoğlanoğlu tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakasına 14 takım, 52 lisanslı sporcu, 45 lisanssız ferdi takım ve 135 ferdi lisanssız sporcu katıldı.

Müsabaka ödül törenine, Başbakan Ersan Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bazı milletvekilleri, bürokratlar ve bölge halkı katıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, olta ile sokan balığı avlama müsabakasına katılarak, başarılı olanlara ödüllerini verdi. 

Balıkçılık faaliyetlerinin önemine işaret ederek, yapılan spor müsabakasına Girne Belediyesi olarak katkı koyduklarını dile getiren Güngördü, barınağın bölge halkı için önemli olduğuna dikkat çekerek, sorunların giderilmesinde gerekli desteği vereceklerini ifade etti. 

Güngördü sözlerine şöyle devam etti: 

“Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı olarak geçen yerin, bütün Girne’de vatandaşların kolaylıkla denize ulaşabilecekleri ender noktalardan biridir. 1974 öncesinde de balıkçı barınağı olarak da bilinirdi. Ancak halen yasal bir balıkçı barınağı statüsüne kavuşturulamamıştır. Bu nedenle yapılan müsabakada Başbakan’ın ve hükümet üyelerinin de burada olması çok önemlidir. Bu bölgenin en kısa zamanda, çevresiyle ve yollarıyla birlikte balıkçı barınağı olarak resmen ilan edilmesi gerekmektedir. Hükümetten talebimiz bu yöndedir.”

Yarışmaya katılan tüm yarışmacıları ve başarı gösterenleri tebrik eden Güngördü, ayrıca Dernek Başkanı’na ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:56
Anahtar Kelimeler:
GirneSokan Balığı
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