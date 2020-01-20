Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Elon Musk Mars planını açıkladı
Elon Musk Mars planını açıkladı
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa iyi geliyor!
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa...
Tatlı krizlerine son vermenin 8 etkili yolu
Tatlı krizlerine son vermenin 8...
Instagram’da bir devrin sonu! Instagram butona veda ediyor…
Instagram’da bir devrin sonu! Instagram...
Basketbolda All-Star şöleni başladı!
Basketbolda All-Star şöleni başladı!

Girne’de trafik kazası Veysel Can hayatını kaybetti

20 Ocak 2020 Pazartesi 21:37
Girne’de trafik kazası Veysel Can hayatını kaybetti

Girne’de bu akşam meydana gelen trafik kazasında Veysel CAN hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam saat 19.00 sıralarnda Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, Mahir Salman Söker (E-42), yönetimindeki RF 453 plakalı salon araç ile çift şeritli yolun sağ şeridinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada Büyük Anadolu Otel önlerine geldiği zaman, o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Veysel CAN (E-51)’a çarptı.

Kaza sonucu Veysel CAN olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay sonrasında araç sürücüsü Mahir Salman Söker tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: Biz çantada keklik bir siyasi parti değiliz
Arıklı: Biz çantada keklik bir siyasi parti değiliz
KŞK İrlanda’ya teşekkür ett
KŞK İrlanda’ya teşekkür ett
Hasipoğlu’ndan Borell’e sert eleştiri!
Hasipoğlu’ndan Borell’e sert eleştiri!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim